Ректор ВУ Артурас Жукаускас сказал, что зарплаты должны увеличится примерно в два раза. Правда, он сказал, что понимает - сразу они не могут так вырасти, поэтому хотят, чтобы правительство выполняло свои обещания и дальше повышало зарплаты на 20% в год.

В последние годы зарплаты преподавателей повышали несколько раз, однако, по словам ректора: "Зарплаты увеличились на 40%, но остались меньше, чем в Африке".

Сейчас профессор ВУ получает 2135 евро "на бумаге", доцент – 1686,65, ассистент – 1345,05, младший ассистент – 1067,50, лектор с докторской степенью – 1195,60, без нее 960,75. Кстати, чтобы получить докторскую степень надо учиться хотя бы 10 лет. Зарплата ректора ВУ – 6445 евро.

Пресс-секретарь ВУ Эрвинас Спудис сказал, что зарплату ректора назначает Совет. "Кроме того, ректор не получает никакие премиальные и надбавки, – сказал он. – По размеру организации, это на 15-20% меньше рыночной медианы".

А какие зарплаты хотела бы получать община ВУ? "Мы понимаем, что в скором времени все не изменится, поскольку зарплаты надо увеличить по крайней мере в два раза, поэтому мы согласны с обещанием правительства повышать зарплаты на 20% в год, – сказал ректор. – Два года зарплаты повышали, а потом обещание перестали выполнять, несмотря на отсутствие кризиса".

Община ВУ просит денег и ан научные исследования. "По рекомендациям ЕС на научные исследования должны выделять 3% ВВП. В Литве сегодня выделяют 0,9% и этот процент снижается, поскольку ВВП растет, а финансирование нет", – сказал Жукаускас.

Во время протеста ректор ВУ сказал, что в Африке преподаватели зарабатывают больше, чем в Литве, кроме того, они там пользуются разными льготами – бесплатное жилье и т.п. Литовские преподаватели никаких льгот не просят.

Несмотря на то, что после акции протеста состоялась беседа с представителями правительства, ректор ВУ не исключает, что однажды просто придет день, когда ВУ объявит, что уходит в отпуск. "Мы оставляем за собой это право, поскольку мы являемся публичным учреждением и можем объявить выходной, когда захотим, нам не нужно проводить забастовки, – сказал Жукаускас, прибавив, что бастовать преподаватели не могут, это могут делать только члены профсоюза, а в университете их немного. – Люди борются не через профсоюзы, они просто уходят".