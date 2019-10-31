Преподаватели в Литве по-прежнему остаются без дополнительных денег

В министерство обращались Каунасский технологический университет, профсоюз Литовского института литературы и фольклора, Конференция ректоров Литовских университетов, Вильнюсский университет и профсоюз работников Философского университета Вильнюсского университета.
Полученный ответ в фейсбуке разместила социолог Рута Жилюкайте.
В ответе министерства сказано, что в бюджете нет на это дополнительных средств.
"Информируем, что в проекте бюджета на 2020 г. дополнительные деньги на повышение зарплат преподавателям, научным сотрудникам, другим исследователям и неакадемическим работникам не выделено, – сказано в ответе, но упоминаются о дополнительных выплатах. – Дополнительные выплаты предусмотрены на повышение базового размера зарплат до 176 евро, минимальных зарплат до 607 евро, а также на повышение зарплат работников сферы культуры и искусства, работникам госучреждений и муниципальных компаний (для повышения самых небольших коэффициентов)".
Этой записью Жилюкайте поделилась 30 октября вечером, а 31 октября утром у министерства состоялся протест работников системы образования, участники акции зажгли свечи под окнами министерства.
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