Придумал Мишку вполне реальный польский писатель Сергей Пясецкий. Биография автора - на отдельный фильм с авантюрным сюжетом: политический публицист, офицер разведки, солдат Армии Крайовой, осужденный за убийство ...

Вильнюс и другие города нынешних Литвы и Беларуси Сергею Пясецкому были знакомы хорошо. Повидал он с лихвой настоящих Зубовых, веривших в идеалы советского строя, рассуждавших о дружбе Сталина с Гитлером и мечтавших о коммунизме во всем мире. Но человеческая история лейтенанта в постановке современников оказалась иной. Наблюдая за жизнью в тогдашнем Вильно, Миша Зубов приходит к пониманию истин, прежде ему недоступных. И его финал – поистине драматичен.

В основе этого фильма лежит роман Сергея Пясецкого "Записки офицера Красной армии", а также одноименный спектакль, который поставил в Вильнюсе режиссер из Польши Славомир Гаудын. И в фильме, и в спектакле главную роль играет Эдвард Кейзик, с родственниками которого большевики не церемонились. Но он надевает костюм советского офицера, чтобы выйти на сцену или сыграть перед камерой. Это не ирония судьбы, а попытка, как говорит сам Кейзик, "повторить историю, чтобы ее не повторять".

В романе Сергея Пясецкого и спектакле Славомира Гаудына финалы разные. Но в обоих случаях главная идея остается, пожалуй, одинаковой: государственная система, используя масштабную ложь, способна уничтожить человеческую личность. Или нет? При этом поразительно то, насколько актуально, насколько современно выглядят некоторые эпизоды – и в книге, и в спектакле. Методика обработки сознания при помощи пропаганды – мало изменилась с прошлого века. И противостоять ей могут лишь образование и критическое мышление. Об этом в нашем фильме рассуждают эксперты: историк Томаш Блашчак и политолог, специалист в области коммуникаций Виктор Денисенко.

Что к этому добавить? Да то, что многие жители Вильнюса, узнав про наш фильм, вызывались помочь. Помочь именно для того, чтобы мы смогли донести идеи до зрителей. Это и Эдвард Кейзик, посвятивший съемкам немало времени, и случайные прохожие, согласившиеся сыграть в кадре, и преподаватель вокала Диана Барилович, сыгравшая хозяйку квартиры, и Ольга Ярыгина, предоставившая условия для съемок одного из эпизодов. Когда было сложно, откуда-то сами собой появлялись возможности. Так что, завершая вступление к фильму, надо сказать лишь одно: огромное всем спасибо! Приятного просмотра.