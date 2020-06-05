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Редакция ru.Delfi.lt представляет новую еженедельную программу "Delfi Главное" на русском, которая будет знакомить зрителей и читателей портала с новостями недели и интересным собеседником. С сегодняшнего дня мы выходим в эфир каждую пятницу в 15.00.

Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей", а гость программы отвечает на злободневные вопросы в рубрике "Без Маски".

Сегодня смотрите интервью с директором Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсом Чаплинскасом.

Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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