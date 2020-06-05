Обзор самых важных и актуальных событий за неделю представлен в рубрике "10 новостей", а гость программы отвечает на злободневные вопросы в рубрике "Без Маски".
Сегодня смотрите интервью с директором Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсом Чаплинскасом.
Ведущие выпуска новостей - Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов, рубрики "Без Маски" - Настасья Явмен.
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