Он написал об этом в своем твиттере, когда известная топ-модель из Израиля рассказала, что у нее есть корни в Литве, и назвала это "своей лучшей стороной".
"Бар Рафаэли, спасибо за добрые слова. Я приглашаю вас и вашего мужа посетить Литву и увидеть, что ваша "лучшая сторона" на самом деле достойна 12-ти баллов. Литва ждет каждого, кто возвращается на землю своих предков", - написал премьер.
О своих литовских корнях Б. Рафаэли объявила после выступления литовского исполнителя Юрия Векленко во втором полуфинале "Евровидения" в четверг.
28-летний исполнитель с песней Run With The Lions не прошел в финал конкурса.
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