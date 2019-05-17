Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу пригласил ведущую проходящего сейчас песенного конкурса "Евровидения" Бар Рафаэли, у которой есть литовские корни, приехать в Литву.
S. Skvernelis, B. Rafaeli / Foto: DELFI, Scanpix

Он написал об этом в своем твиттере, когда известная топ-модель из Израиля рассказала, что у нее есть корни в Литве, и назвала это "своей лучшей стороной".

"Бар Рафаэли, спасибо за добрые слова. Я приглашаю вас и вашего мужа посетить Литву и увидеть, что ваша "лучшая сторона" на самом деле достойна 12-ти баллов. Литва ждет каждого, кто возвращается на землю своих предков", - написал премьер.

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О своих литовских корнях Б. Рафаэли объявила после выступления литовского исполнителя Юрия Векленко во втором полуфинале "Евровидения" в четверг.

28-летний исполнитель с песней Run With The Lions не прошел в финал конкурса.

Bar Rafaeli
Bar Rafaeli
© AFP / Scanpix
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S. Skvernelis, B. Rafaeli / Foto: DELFI, Scanpix Bar Rafaeli

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