"Надо признать, что мы пришли без подготовки. Но сейчас, когда я вижу данные, они позволяют утверждать, что прогресс налицо <…> В первые минуты мы отставали, но сейчас идем к равному результату. В конце года, когда прозвучит финальных свисток, думаю, результат будет иным", – сказал Delfi глава правительства.

– Президентская служба оценила счет правительства в борьбе с коронавирусом как 1:0 и указала, что с таким же счетом проигрывают борьбу с экономическим кризисом. Вы признаете такой результат?

– Думаю, результат бывает тогда, когда игра закончена. В борьбе с коронавирусом завершился лишь первый период, в нем мы победили. Будем ждать последнего свистка – осени.

То же самое касается экономики. Я думаю, была придумана неплохая комбинация (использование аналогии игры), но у нас были проблемы с реализацией этой комбинации.

На первых минутах мы отставали, сейчас приблизились к равному показателю. В конце года, когда прозвучит финальный свисток, я думаю, увидим другой результат.

Надо признать, что мы пришли без подготовки. Но сейчас, когда я вижу данные, они позволяют утверждать, что прогресс налицо. Кроме того, не надо забывать, что не все зависело только от нас. Средства помощи должны согласовываться с ЕК. Определенные предохранители установила не только Литва, но и ЕК.

Госпомощь выделяется по общим правилам. Поэтому, возможно, мы видели избыточные требования. Есть еще одна проблема – человеческие ресурсы: люди не в силах реализовать госпомощь такого масштаба. Не хватает и технических решений, и средств осуществления. Поэтому все затянулось. Но я убежден, что, когда прозвучит финальный свисток, мы победим в обоих турнирах. Под "мы" имею в виду государство.

– Вы упоминали об избыточных требованиях, которые останавливали процесс помощи. Литва по-прежнему руководствуется презумпцией виновности в отношении бизнеса и работников? Во время прошлого кризиса правительство значительно сократило пособия по безработице, заявив, что некоторые ими злоупотребляют, поэтому их уменьшат всем. Все – априори виноваты. И сейчас – презумпция виновности и сложные процедуры проверки?

– Мы сами виноваты. Иногда начинаем пинать и проверяющих. Например – система здравоохранения, дома опеки. Кричат, что проверяющие такие-сякие, бизнес якобы сам разберется. И увидели какой была вспышка (коронавируса).

Сейчас – о бизнесе. Большая часть бизнеса – прогрессивная, честная, инициативная. За эти десятилетия столько гоняли бюрократов, что они сейчас боятся ставить свою подпись.

Как вы сказали – презумпция виновности: "виновен" может быть не только бизнес, но и те, кто распределяет помощь. И с политиками так: расследование не завершено, но политика заранее осуждают.

Это был хороший урок для нас. Ведь ни бизнес, ни бюрократы не хотят нечестно пользоваться ситуацией. Плохо, когда работники бюрократического аппарата боятся принимать решения, бегут к начальнику, а тот – к главе департамента, а потом все бегут к министру. Так мы теряем много времени.

Если требуют, чтобы у компании в последний месяц не было трудностей, и это показывает финансовый отчет, но компания его почему-то не представила, может – намеренно, то такую заявку отклоняют. А если бы у нас было больше человеческих ресурсов, то заявку не просто отклонили бы, а сказали бы, что надо сделать.

Мы реагируем: процедуры – упрощены. Помощь микрокомпаниям, в размере 100 млн. евро, сейчас поступает на их счета в течение 2-3 дней. Кстати, около 94% самозанятых, которые подали заявки, уже получили помощь.

Не надо забывать и о том, что разрешили отложить уплату налогов на сумму почти 350 млн.

– Что касается помощи в размере 257 евро – не была ли она слишком маленькой для тех, кто зарабатывал больше или намного больше? На такие деньги можно прожить?

– Конечно – нет. Но это помощь. Если декларируют среднемесячные доходы – 230 евро, то эти люди получили больше.

– А если декларировали намного больше?

– Если бы мы начали разбираться по тому, сколько человек зарабатывал, то сегодня говорили бы о механизме проверки. Поэтому было принято действующее решение. И это – не одноразовое пособие.

– А платить больше не хватило денег?

– Просто надо было выбрать определенные принципы. Мы оцениваем и бюджет на этот год. Литва на благоприятных условиях взяла деньги в кредит, но для того, чтобы на таких выгодных условиях можно было взять кредит, придется несколько лет терпеливо работать – чтобы наш рейтинг кредитования оставался высоким, чтобы мы стали членами элитного клуба. Члены клуба, в котором находится наше государство, может брать кредит не под 12, а под 9%. Деньги есть, но хочется оказать помощь так, чтобы это деньги принесли пользу. Ведь в следующем году снова надо пытаться сбалансировать бюджет.

– А удастся ли собрать бюджет в этом году?

– По последним данным, мы не получили 300 млн. Это последствие отложенных налогов. Надо иметь в виду, что даже если мы восстановимся (похоже так и будет), то самым сложным будет второй квартал, а на 3-5 и мы и ЕК прогнозируем рост. В конце года ситуация может быть и не такой печальной, как прогнозируют некоторые.

– Пенсии во время карантина платили, а часть бизнеса не работала. Честно ли было в первую очередь объявлять о помощи пенсионерам, а потом - бизнесу?

– Мы начали с субсидий бизнесу. Пакет помощи инвалидам, пенсионерам, семьям с детьми был принят в последнюю очередь. И эти деньги надо было выделить группе людей, которой было нелегко. Ведь в том же пакете намного большая сумма – почти миллиард – был выделен на сохранение рабочих мест.

– Не видите ли вы диспропорции, когда помощь выделяют всем, даже тем, кто получает немаленькую пенсию? Мало того – некоторые получают и по несколько пенсий. И все эти люди получают те же 200 евро?

– Что касается помощи – нет такого, что весь бизнес может претендовать на одинаковую помощь. Выделены компании, точнее – виды деятельности, которые пострадали. Нет такого, что на помощь могут претендовать все.

Да, пакеты помощи разные, но главное – помощь тем, чья деятельность была осложнена больше всего. А что касается помощи пенсионерам – тут действует тот же аргумент, что и с лицами, занимающимися индивидуальной деятельностью. Если мы попытались бы дифференцировать помощь по размеру пенсий, то появились бы технические трудности, и сроки выплат были бы смещены.

– Не было ли странным заявление министра Линаса Кукурайтиса о том, что "Содра" сейчас слишком загружена, поэтому помощь будет выплачена в августе?

– Странное. Но это не было политическим заявлением: он повторил слова представителей "Содры". Я проверил – попросил, чтобы "Сидра" представила мне информацию. Мне глава "Содры" повторила то же самое. На самом деле – сейчас много вопросов, связанных с разными изменениями, которые вступят в силу с 1 июля. Это связано с пенсиями и с компенсациями за прошлый финансовый кризис. Я думаю, что для людей главное – известие, что эти деньги будут. Август - самый крайний срок, если будет возможность – я надеюсь на это – то люди получат эти деньги раньше.

– Чем рискуют те, кто намерен отдыхать летом не в Литве, а в другой стране ЕС? В июне-июле?

– Во-первых, они столкнуться со сложностями перемещения. Второй момент - показатель уровня заболеваемости и правила карантина. Будет риск заразиться и привезти вирус в Литву. И хотя из теплых стран мы получаем информацию о смене режима в гостиницах и на пляжах, надо иметь в виду, что многим и сейчас приходится отзывать поездки, а вернуть деньги непросто. Надежнее выбирать отдых в Литве или другой стране Балтии. С 15 мая они уже открыты, я надеюсь, что вскоре к ним присоединяться Финляндия и Польша. У нас будет достаточно большой регион [для летнего отдыха]. А во время отдыха в Литве мы поддержим наш бизнес.

– Не были ли условия карантина в Литве слишком жесткими? Не лучше ли поступили Исландия и Швеция?

– По сравнению со странами Балтии, положение в Швеции очень плохое. Если взглянуть на число больных, это положение даже хуже, чем в других Скандинавских странах: разница – огромная. Смертность также впечатляет. Думаю, мы выбрали сбалансированный вариант.