"Это отдельный план. Поскольку программа правительства составляется на четыре года, и правительство будет действовать, надеюсь, в течение всего отведенного ему срока полномочий, и ему предстоит решать в течение этого времени не только проблемы ковида, ему придется решать всю массу проблем в нашем образовании, экономике, природоохране и других областях. Поэтому (это указано и в самой программе) есть отдельный план мер, и этот план мер тоже будет обнародован", - сказала новая глава правительства в понедельник.

По ее словам, план будет включать в себя "всю стратегию" - начиная с оценки нынешней системы здравоохранения и устойчивости общества в целом и заканчивая "восстановлением, которое мы понимаем как возможность благодаря вакцине получить "билет на свободу" после достижения широкого масштаба вакцинирования".

Как отметила И. Шимоните, в плане также будут оговорены совершенствование системы управления кризисами и другие решения, которые позволят защищаться от подобных кризисов в будущем, а также улучшить управление ими.