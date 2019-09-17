"Для литовского государства и общества всегда была важна и останется таковой национальная и религиозная толерантность. Этому будет уделяться особое внимание и в будущем", – отметил в сообщении премьер.

В воскресенье в Вильнюсе, на тротуаре перед зданием Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) была насыпана свастика из земли. Вскоре полиция начала расследование о разжигании межнациональной розни.

Правительство назвало этот инцидент выпадом вандалов, который "вредит не только традициям межкультурного диалога внутри страны, которые тщательно взращиваются ни одно десятилетие, но и наносит большой ущерб международному имиджу Литвы".

"Поэтому мы можем смело утверждать, что к действиям, подстрекающим к ненависти и розни, никогда не будут относиться терпимо, и как организаторы, так и исполнители будут привлечены к ответственности согласно международным правовым нормам и правовым нормам Литовской Республики", – говорится в заявлении.

Правительство призывает "правоохранительные органы оперативно, ответственно и особо тщательно расследовать этот инцидент".