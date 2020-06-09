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В пятницу на польско-литовской границе запланирована встреча премьер-министров Литвы Саулюса Сквернялиса и Польши Матеуша Моравецкого. Надеются, что на этой встрече будет достигнуто соглашение об открытии границы.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Планируется встреча с премьер-министром Польши на границе, я надеюсь, что это сделаем. Сейчас решение за Польшей. (…) Кому очень не терпится, возможно, в выходные сможет съездить", - сказал Сквернялис.

По словам премьера, для принятия решения все сделано.

"Эпидемиологические критерии похожие. Польша входит в число безопасных стран. Есть очаг, но мы говорили с премьером, очаг локализован", - сказал глава правительства.

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Напомним, что 7 июня во время заседания комиссии по чрезвычайному положению предложила отменить карантин с 17 июня. Тогда в Литве останется в силе только чрезвычайное положение.

Премьер Сквернялис не прогнозировал, какое решение примет правительство в среду.

"Правительство обсудит. Какое-то решение примут – или меняем, или оставляем карантин", – сказал Сквернялис.

По словам главы правительства, после принятия решения останутся только существенные ограничения – только те, которые представляют опасность в связи с распространением болезни внутри страны и с привозными случаями.

"Это соблюдение безопасной дистанции, отсутствие массовых мероприятий, и те средства, которые помогают защититься – обычная практика", – сказал он.

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