Премьер: нужны предохранители, чтобы бизнес не прикрывался СМИ

"Крайне важны определенные предохранители - та информация, которая вам нужна для вашей непосредственной работы, должна использоваться только вами, чтобы не прикрывались журналистом при сборе информации и затем использовали ее в других целях", - сказал премьер журналистам в пятницу.

"Я говорю о том бизнесе, который есть в основных группах компаний и в бизнесе средств массовой информации. Такие опасения были высказаны", - сказал С. Сквернялис.

Он не назвал конкретных компаний или СМИ.

По словам премьера, в среду на совещании премьера было отложено принятие решений по кадастровым данным потому, что предложение министерства коммуникаций и транспорта обязать Реестровый центр предоставлять данные было незаконным.

С. Сквернялис отметил, что в эти дни был найден "правовой путь" решения этого вопроса, а решения будут приняты в следующую среду.

Он не видит оснований предавать гласности аудиозапись совещания правительства, поскольку обычно совещания проходят за закрытыми дверьми.

"Это не предусмотрено, если у вас есть вопросы, я тайн не вижу, могу ответить (...). Совещания всегда рабочие, бурные, для этого они и предназначены. А заседания уже транслируются", - добавил премьер.

Некоторые журналисты и представители оппозиции обратились в правительство с просьбой предоставить аудиозапись совещания, на котором рассматривался вопрос о предоставлении СМИ информации Реестрового центра.

Новый глава Реестрового центра Саулюс Урбанавичюс в середине сентября прекратил многолетнюю практику безвозмездного предоставления данных по запросам журналистов. Представители центра утверждают, что практика была незаконной, поскольку не предусматривалась законодательством.

Литовские журналисты и представители оппозиции утверждают, что вводимые ограничения на получение информации необоснованно ограничивают свободы средств массовой информации.

В четверг журналисты обратились к представителям властей с призывом отозвать введенные ограничения на получение данных из Реестрового центра.