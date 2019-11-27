Премьер-министру Литвы еще раз продлен больничный

По словам пресс-секретаря Сквернялиса Томаса Бержинскаса, премьер не выйдет на работу и 28 ноября.
"Подготовлен декрет президента на два дня. Премьер-министра не будет сегодня и в четверг", – сказал 27 ноября утром Бержинскас.
По болезни премьер-министра не было на работе с прошлой среды. Бержинскас сказал, что пока врачи запрещают Сквернялису возвращаться на работу.
"Премьер-министр недавно завершил курс химиотерапии, после него надо восстановить организм и укрепить его, несмотря на то, что результаты всех анализов хорошие, врачи пока не разрешают премьер-министру возвращаться на работу. Поэтому больничный будут продлевать, пока этого требуют врачи", – сказал Бержинскас.
"Премьер-министр благодарит всех людей, которые искренне заботятся о его здоровье и поддерживают его", – прибавил он.
Сквернялис в конце августа сообщил, что болеет лимфомой.
ВРИО премьер-министра назначен министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
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