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Премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса проверили на коронавирус - ответ отрицательный.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Tomas Vinickas

Delfi эти информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Он сказал Delfi, что премьера проверили потому, что в последнее время он бывал в местах, которые считают зонами повышенного риска.

Кроме того, премьер-министр общался с лицами, которые сейчас находятся в самоизоляции, из-за общения с изолированными людьми. Премьера проверили 20 марта.

На странице правительства в Facebook сказано, что 6 марта Сквернялис участвовал в открытии операционного блока Укмергской больницы.

Позже стало известно, что у врача этой больницы диагностировали коронавирус. Кроме того, минувшей ночью от коронавируса скончалась пациентка этой больницы.

ru.DELFI.lt
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