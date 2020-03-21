Delfi эти информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.
Он сказал Delfi, что премьера проверили потому, что в последнее время он бывал в местах, которые считают зонами повышенного риска.
Кроме того, премьер-министр общался с лицами, которые сейчас находятся в самоизоляции, из-за общения с изолированными людьми. Премьера проверили 20 марта.
На странице правительства в Facebook сказано, что 6 марта Сквернялис участвовал в открытии операционного блока Укмергской больницы.
Позже стало известно, что у врача этой больницы диагностировали коронавирус. Кроме того, минувшей ночью от коронавируса скончалась пациентка этой больницы.
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