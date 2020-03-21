Delfi эти информацию подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Он сказал Delfi, что премьера проверили потому, что в последнее время он бывал в местах, которые считают зонами повышенного риска.

Кроме того, премьер-министр общался с лицами, которые сейчас находятся в самоизоляции, из-за общения с изолированными людьми. Премьера проверили 20 марта.

На странице правительства в Facebook сказано, что 6 марта Сквернялис участвовал в открытии операционного блока Укмергской больницы.

Позже стало известно, что у врача этой больницы диагностировали коронавирус. Кроме того, минувшей ночью от коронавируса скончалась пациентка этой больницы.