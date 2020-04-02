"Решение такое: вернуться могут все те, кто купил билеты на самолет и паром до 1 апреля. До принятых вчера правительством решений. Понятно, что всех вернувшихся проверят, им придется провести две недели в изоляции. Последние рейсы состоятся в ближайшие дни. Дополнительных рейсов не будет. Разве что в исключительных случаях", – писал премьер.

По его словам, на возвращение с момента объявления карантина было достаточно времени.

"Желающие вернуться могли это сделать. Мы не можем рисковать, надо защитить Литву от угрозы коронавируса. Мы не можем впускать всех в течение неограниченного времени, ведь в таком случае и карантин и другие действия лишаются смысла", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что понимает, что принятое решение неоднозначное.

"Но мы должны понимать, что в данной ситуации нет легких, хороших и удовлетворяющих интересы всех сторон решений. Основная цель – защита общества. Мы должны делать это и делаем", – писал Сквернялис в фесйбуке.

Он сказал, что есть и специфические случаи и ситуации.

"За каждой из них стоит человек. Я лично получаю ваши сообщения и письма, понимаю проблему, но повторяю: приоритет сегодня – безопасность общества", – сказал Сквернялис.

"Это не конец. Карантин не вечен. Прошу вооружиться терпением на две недели, месяц, может два, побудьте там, где вы находитесь. Соблюдайте все правила безопасности. Сделайте это для своей безопасности и для безопасности Литвы.

Пандемия пройдет, после нее будем жить по-прежнему, снова можно будет ездить безо всяких ограничений", – писал премьер-министр.