Премьер-министр заговорил об изоляции и для граждан Литвы, приезжающих из третьих стран

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Правительство Литвы в четверг постановило, что лица, приезжающие из третьих стран, должны будут провести в две недели в изоляции.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Глава правительства Саулюс Сквернялис после заседания в четверг представил новые изменения. По его словам, министр здравоохранения Аурелиюс Верига представит список стран, приезжим из которых в Литве придется две недели провести в изоляции.

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"Список будет зависеть от эпидемиологических показателей. И от того, какое влияние оказывают приехавшие на эпидемиологическую ситуацию в Литве. Министр Верига и решит, оценив данные, будет критерий отбора", – сказал премьер.

По словам Сквернялиса, Верига был уполномочен назначать изоляцию приезжим из третьих стран.

Премьер упомянул и о новом использовании понятия карантин. Лица, приехавшие из определенных стран, могут быть объявлены субъектами карантина.

"Есть и еще одна альтернатива, ее обсуждают – объявлять карантин в отношении конкретных субъектов. Некоторые страны, или уезжающие из них жители, туристы, могут стать субъектами карантина, тогда на них будут распространяться те ограничения, которые действовали в условиях карантина", – сказал премьер.

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