По словам премьер-министра, необходимо регулировать отношения между сожительствующими людьми, чтобы они могли узаконить свои имущественные отношения, получать информацию о партнере.

"Я вижу возможность вернуться к этому вопросу, зарегистрированы поправки к закону, которые позволили бы регламентировать юридические отношения между живущими вместе людьми, это касается вопроса защиты их персональных данных, имущественных отношений, я думаю, на данном этапе это достаточное регулирование – нужно принять в парламенте", – сказал журналистам Сквернялис.

Об этом он говорил в то время, как в Вильнюсе проходил пикет за права гомосексуалистов.

Либеральные политики Литвы несколько раз представляли предложения узаконить гражданское партнерство между гомосексуалистами, но в парламенте это предложение не поддерживали.

14 февраля у здания правительства состоялась инсценировка свадьбы, на которой законным браком "сочетали" все пары включая геев. Всего в инсценировке участвовали 9 пар геев.

В социальных сетях эта демонстрация названа "свадьбой столетия", она состоялась за 2 дня до столетия Литовского государства.

Всех желающих законным браком сочетал переодетый в костюм робота один из организаторов мероприятия Артурас Рудоманскис. Он напомнил, что Литва находится в числе немногих стран Евросоюза, которые до сих пор не решили вопрос урегулирования прав геев.

Сторонники урегулирования отношений между сексменьшинствами утверждают, что сейчас гомосексуалов в Литве дискриминируют, поскольку у них нет права на наследования имущества, они не могут автоматически получить информацию о состоянии здоровья партнера, если с ним случилось несчастье, они не могут представлять интересы друг друга в суде.

Критики однополых браков говорят, что гомосексуальные пары - это нетрадиционные семьи, а урегулирование их отношений - это шаг к тому, что гомосексуалистам разрешат усыновлять детей.

В позапрошлом году проводили исследование, которое показало, что партнерство между геями одобряют 11% жителей Литвы, а возможность брака между гомосексуалистами - 7%