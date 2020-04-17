Премьер напомним в социальной сети Facebook, что несмотря на принятые смягчения карантина, сам карантин в Литве никто не отменял. По словам Сквернялиса, сейчас складывается впечатление, что карантин отменили.

"Позавчера правительство приняло решения, которые позволили начать работу магазинам, торгующим непродовольственными товарами, компаниям, предоставляющим разные услуги. При условии соблюдения требований безопасности и установленных ограничений.

Вчера открылись магазины и компании. К сожалению, когда видишь ситуацию в части магазинов, рядом с ними, а также в некоторых общественных местах, создается впечатление, будто правительство отозвало карантин... Я хочу напомнить, что этого не было. Карантин никто не отзывал, мы не можем расслабляться!", – напомнил Сквернялис.

Он информирует, что в ближайшие выходные будет активно дежурить полиция, она будет контролировать соблюдение карантина.

"Еще раз хочу попросить всех вести себя ответственно. Я говорю как о представителях бизнеса, так и об их клиентах. И других. Давайте проявлять сознательность, соблюдать карантин, беречь друг друга. Пандемия еще не прошла, риск остается – и довольно большой. Я информирую, что сегодня на заседании по управлению борьбой с COVID–19 мы решили, что в эти выходные особое внимание будет уделено тем сферам, которых коснулось смягчение правил.

Будут работать полиция и представители центра общественного здравоохранения, попросим помощи и у муниципалитетов. Будут проводить активную проверку, как люди соблюдают дистанцию, время обслуживания, другие требования", – сказал он.

По словам Сквернялиса, если жители не будут соблюдать требования карантина, то смягчение отзовут.

"Не хотелось бы, чтобы в следующую среду правительству пришлось отзывать только что принятые решения", – сказал премьер.