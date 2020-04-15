"Мы видим, как меняется ситуация в Европе, каковы тенденции, пока говорить об этом было бы слишком оптимистично. Я думаю, что еще какое-то время риск будет значительным. Мой личный совет - планировать этим летом поездки по нашей красивой Литве и отдыхать здесь, осмотреть разные объекты в Литве. Но если ситуация изменится, и изменится в Европе оптимистично, то никаких ограничений не будет. Завершится карантин и связанные с ними ограничения, возобновятся полеты, международное автобусное сообщение, паромное, можно будет выбирать, как и куда ехать", – сказал Сквернялис.
Delfi напоминает, что в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйден предложила европейцам не планировать поездки раньше осени, сообщил портал RTL.
На сайте SchengenVisaInfo сказано, что некоторые страны ЕС уже планируют смягчить условия карантина, введенные в связи с COVID-19, несмотря на то, что из опасения второй волны, оставляют границы закрытыми.
На прошлой неделе ЕК предложила всем странам Шенгенской зоны и ассоциированным странам оставить границы закрытыми до 15 мая.
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