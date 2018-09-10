Премьер-министр на первом осеннем заседании парламента представил проекты законов, предлагаемые правительством. Консерватор Андрюс Кубилюс заметил, что ничего не услышал о проблеме роста цен и их урегулировании.

"Почему в программе пока нет инициативы связанных с этим законов?", – вопрошал Кубилюс.

По его словам, причины роста цен надо искать не в торговых центрах, а среди крупных производителей удобрений, скупщиков зерна, которые "зарабатывают миллионы, обижая земледельцев".

Сквернялис ответил, что правительство подготовит соответствующие проекты и представит их.

"Пока есть предварительные предложения. Хочу подчеркнуть, что речь не идет о регулировании цен, речь идет о всесторонней защите прав потребителей. Упомянуты и торговые центры, а также другие олигополии, включая упомянутые сферы, никто не сосредотачивается только на магазинах, есть другие сферы", – сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, сейчас ведутся консультации с социальными партнерами, после этого правительство представит парламенту проекты законов.

Напомним, что в приветственном выступлении президента Литвы Дали Грибаускайте на заседании в парламенте 10 сентября, которое прочитал спикер Виктор Пранцкетис, также подчеркивался вопрос роста цен.

"Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются жители – рост цен. Все решения по улучшению конкурентного окружения, что реально поможет снизить цены – в руках у правительства и парламента. Только ответственная политика создает доверие к государству. Именно ответственная политика, которая выражается в принятии и выполнении обязательств, открыла перед нашей страной дверь в важнейшие международные организации, а во время минувшей парламентской сессии Литва наконец-то стала членом Организации экономического сотрудничества и развития", – подчеркнула глава страны.

На минувшей неделе сообщалось, что правительство готовит план, который поможет снизить доминирование торговых сетей и побудит развитие малого бизнеса.