Премьер-министр на первом осеннем заседании парламента представил проекты законов, предлагаемые правительством. Консерватор Андрюс Кубилюс заметил, что ничего не услышал о проблеме роста цен и их урегулировании.
"Почему в программе пока нет инициативы связанных с этим законов?", – вопрошал Кубилюс.
По его словам, причины роста цен надо искать не в торговых центрах, а среди крупных производителей удобрений, скупщиков зерна, которые "зарабатывают миллионы, обижая земледельцев".
Сквернялис ответил, что правительство подготовит соответствующие проекты и представит их.
"Пока есть предварительные предложения. Хочу подчеркнуть, что речь не идет о регулировании цен, речь идет о всесторонней защите прав потребителей. Упомянуты и торговые центры, а также другие олигополии, включая упомянутые сферы, никто не сосредотачивается только на магазинах, есть другие сферы", – сказал премьер-министр.
По словам главы правительства, сейчас ведутся консультации с социальными партнерами, после этого правительство представит парламенту проекты законов.
Напомним, что в приветственном выступлении президента Литвы Дали Грибаускайте на заседании в парламенте 10 сентября, которое прочитал спикер Виктор Пранцкетис, также подчеркивался вопрос роста цен.
"Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются жители – рост цен. Все решения по улучшению конкурентного окружения, что реально поможет снизить цены – в руках у правительства и парламента. Только ответственная политика создает доверие к государству. Именно ответственная политика, которая выражается в принятии и выполнении обязательств, открыла перед нашей страной дверь в важнейшие международные организации, а во время минувшей парламентской сессии Литва наконец-то стала членом Организации экономического сотрудничества и развития", – подчеркнула глава страны.
На минувшей неделе сообщалось, что правительство готовит план, который поможет снизить доминирование торговых сетей и побудит развитие малого бизнеса.
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