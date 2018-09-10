Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что план мер по снижению роста цен, охватит не только торговые сети, но и олигопольных производителей и многие другие сферы.
"Maxima"
© Bendrovė "Maxima"

Премьер-министр на первом осеннем заседании парламента представил проекты законов, предлагаемые правительством. Консерватор Андрюс Кубилюс заметил, что ничего не услышал о проблеме роста цен и их урегулировании.

"Почему в программе пока нет инициативы связанных с этим законов?", – вопрошал Кубилюс.

По его словам, причины роста цен надо искать не в торговых центрах, а среди крупных производителей удобрений, скупщиков зерна, которые "зарабатывают миллионы, обижая земледельцев".

Статьи по теме:
Произошла утечка плана правительства, связанного с ограничением деятельности торговых сетей  (25)
Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС  (65)

Сквернялис ответил, что правительство подготовит соответствующие проекты и представит их.

"Пока есть предварительные предложения. Хочу подчеркнуть, что речь не идет о регулировании цен, речь идет о всесторонней защите прав потребителей. Упомянуты и торговые центры, а также другие олигополии, включая упомянутые сферы, никто не сосредотачивается только на магазинах, есть другие сферы", – сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, сейчас ведутся консультации с социальными партнерами, после этого правительство представит парламенту проекты законов.

Напомним, что в приветственном выступлении президента Литвы Дали Грибаускайте на заседании в парламенте 10 сентября, которое прочитал спикер Виктор Пранцкетис, также подчеркивался вопрос роста цен.

"Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются жители – рост цен. Все решения по улучшению конкурентного окружения, что реально поможет снизить цены – в руках у правительства и парламента. Только ответственная политика создает доверие к государству. Именно ответственная политика, которая выражается в принятии и выполнении обязательств, открыла перед нашей страной дверь в важнейшие международные организации, а во время минувшей парламентской сессии Литва наконец-то стала членом Организации экономического сотрудничества и развития", – подчеркнула глава страны.

На минувшей неделе сообщалось, что правительство готовит план, который поможет снизить доминирование торговых сетей и побудит развитие малого бизнеса.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Литве прогнозируют возможный рост цен на овощи (28)

Летом этого года в Литве стояла засушливая погода, что...

Общество

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Шапока: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Работники литовских исправительных учреждений готовятся к пикету (1)

Профсоюзы работников литовских исправительных...

Неизвестные распространяют фейковые письма от имени министра внутренних дел Литвы (1)

От имени министра внутренних дел Литвы Эймутиса...

В Литве хотят узаконить нерецептную "виагру"

Литовская государственная служба по контролю над...

TOP новостей

Женщина ушла с доходной работы ради преподавания в школе: сейчас, чтобы выжить, работает в 3 местах (16)

Наверное, немногие решились бы уйти с доходной работы в...

Глава Минфина: обсуждают и повышение акцизов и плату за автомобиль (6)

По словам министра финансов Литвы Вилюса Шапоки , самым...

Статистика: в августе из Литвы эмигрировали на тысячу человек больше, чем прибыли (9)

В августе этого года из Литвы эмигрировали на тысячу...

Экономист: в следующем году потребление повысит цену на электроэнергию в Литве (10)

Электроэнергия, за которую в последние годы...

Премьер-министр Литвы занялся ценами - только магазинами не ограничится (5)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...