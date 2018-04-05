"Я ответственно и умеренно употребляю алкоголь и не поучаю других, говоря, что вы плохо делаете", - так премьер-министр Саулюс Сквернялис прокомментировал фотографию, выложенную в социальную сеть, на которой он снят с бокалом пива во время баскетбольного матча между каунасским "Жальгирисом" и московским ЦСКА.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Lukas Bartkus

Пользователи социальных сетей, вспоминая введенные "крестьянами" запреты на распитие алкоголя в общественных местах, обсуждают вопрос двойных стандартов Сквернялиса и тот факт, что премьер наблюдал за матчем из VIP-зоны.

Глава правительства, в интервью Žinių radijаs призывал не вводить людей в заблуждение, говоря, что он применяет двойные стандарты или нарушает закон.

"Я, как законопослушный гражданин, выполняю все законы", - сказал Сквернялис.

"Не надо вводить общество в заблуждение. На арене есть зоны, где продают пиво. И я, как и многие люди, которые приходят на арену "Жальгирис", веду себя ответственно. Я не упускаю случая и выпить пива, и думаю, что это не имеет ничего общего с рекламой", - сказал он, подчеркнув, что СМИ и социальные сети раздули это происшествие.

Сквернялис, подчеркнул, что никого не поучает и никому не читает морали за употребление алкоголя, и пошутил, что интересы непьющих избирателей "крестьян" представляет Рамунас Карбаускис, а сам он представляет интересы электората, который употребляет алкоголь умеренно и ответственно.

На вопрос, как эта ситуация отражается во фракции, Сквернялис сказал, что любителей пива во фракции намного больше, чем непьющих.

Глава правительства также отметил, что находился в VIP-зоне не потому, что хотел отмежеваться от общества. По его словам, он следует требованиям охраны. По словам Сквернялиса, в VIP-зоне легче обеспечить безопасность. "Я делаю так, как говорит охрана", - заметил он.

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