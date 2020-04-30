"На следующем заседании правительства будет принято решение по проведению практических занятий. До того времени надо подготовиться. Это как в Regitra требуется обеспечение максимальной защиты как для ученика, так и для инструктора. Преподавать теорию не запрещено, ее можно преподавать хоть с сегодняшнего дня", – сказал Сквернялис.
С понедельника можно регистрироваться на все экзамены в Regitrа. Графики составлены до 11 мая.
Regitra должна обеспечить расстояние между людьми не меньше 2 м, в помещение будут впускать только в масках и одноразовых перчатках.
Во время практического экзамена ученику выдадут новую маску и одноразовые перчатки. На экзамен по вождению будущие мотоциклисты должны принести свой шлем, налокотники и наколенники, защиту на плечи, перчатки и устройство "свободные руки", которое размещается под шлемом. Без этих вещей экзамен сдать не получится, указал Минздрав.
У всех приходящих на экзамены будут измерять температуру. Людей с температурой и признаками ОРВИ впускать не будут.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Семейный врач рассказал, сколько еще придется носить маски (53)
В последнее время жители Литвы , которые входят в...
Глава МВД Литвы: в выходные будут дежурить 800 экипажей полиции (12)
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сказала,...
Премьер-министр Литвы о более длинных выходных: хотелось бы, чтобы такие дискуссии начались (5)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
В Литве 10 новыx случаeв заболевания коронавирусом (5)
30 апреля в Литве сообщается о 10 новых случаев...
Неправительственные организации и ученые: 200 млн. евро пенсионерам напоминают предвыборное коррупционное решение (3)
После того как правительство Литвы сообщило о новом...