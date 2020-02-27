Премьер-министр Литвы в связи с коронавирусом рекомендует избегать мест массового скопления людей

Сквернялис вернулся из отпуска на один день раньше. Он сказал журналистам, что самый большой риск - это паника.

"Этот день, это заседание было посвящено проверке того, насколько мы подготовлены к возможному появлению вируса в Литве, какие превентивные меры применяются, достаточно ли этого. Какой будет реакция на появление первого больного, какая больница пример, кто будет проводить обследование. (…) Эти вопросы надо было поднимать сегодня, а в последние несколько дней мы дистанционно подтвердили, что может довольно неплохо управлять ситуацией, сейчас самая большая опасность – паника", – сказал он. Премьер заверил, что в Литве случаев коронавируса не было установлено.

"На данный момент, поскольку и сейчас проверяют образцы, не подтвержден ни один случай, если бы такое подтвердилось, общество информировали бы, это немедленно сделал бы глава центра Верига. Только этот источник считается надежным", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что в силе прежняя рекомендация - избегать мест массового скопления людей.

"Все места массового скопления людей, все массовые мероприятия, это места повышенного риска. Сейчас в некоторых городах у нас есть и эпидемия гриппа", – сказал премьер.

Он прибавил, что пока это только рекомендация.

"Пока нет оснований для запретов, в Литве нет ни одного подтвержденного случая", – сказал Сквернялис. Верига сказал, что решения должны принимать сами люди и они должны оценивать свое состояние.

"А таких будет немало - и 11 марта, и ярмарка Казюкаса. Я могу назвать людей из группы повышенного риска: люди старшего возраста, им рекомендуем в мероприятиях не участвовать. Люди с разными хроническими заболеваниями", – сказал Верига.

А Сквернялис пошутил, сказав, что надо менять привычку и не подавать руку при встрече: "Не думайте, что это невежливо".

"Пока нет ни одного случая, это только рекомендации. Они довольно ясные: это касается и невыхода на работу, и выдачи больничных, и непосещения школы. Но все это только рекомендации", – сказал Верига.

Он сказал, что если в Литве зафиксируют хотя бы один случай заболевания, то рекомендации станут обязательными к руководству.

"Они станут обязательными. Можно и другие указать, конечно, лучше, чтобы люди не путешествовали. Все то же самое, что применяют другие страны. До перемещения, если будет установлен очаг заболевания", – сказал министр.

Верига сказал, что школьников, которые посещали очаги, могут обязать воздержаться от посещения школ.