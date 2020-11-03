"К сожалению, хотелось избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей, специалистов. Видимо, выбора нет. Завтра с конца этой недели правительству предложат ввести всеобщий карантин, скорее всего в субботу с полуночи", – сказал премьер.

Планируется, что всеобщий карантин введут не меньше, чем на три недели. Решение примет правительство в среду.

"Сегодня рабочая группа врачей, созданная правительством, представила свои предложения, мы их одобряем. И что я хочу упомянуть сегодня, это общие принципы. Подробностей сегодня не будет. Все оформят завтра на заседании правительства", – сказал Сквернялис.

Он заметил, что и другие страны Европы решают повторно вводить всеобщий карантин.

Напомним, что в субботу, когда количество новых случаев заболевания превысило 1000, Сквернялис писал в фейсбуке, что предложат объявлять локальный карантин и в желтых зонах, ужесточат действующие ограничения.