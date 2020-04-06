Он писал, что понимает - все мы скучаем по близким.

"Но самое лучшее, что сегодня можем сделать ради них и ради самих себя – не ехать к ним на Пасху", – писал он.

Сквернялис подчеркнул, что сейчас не время расслабляться.

"Мы не можем рисковать, это все еще слишком опасно. Поэтому прошу: воздержитесь от поездок в гости и путешествий, давайте поздравлять друг друга и близких дистанционно", – писал он.

Премьер подчеркнул, что будут предприняты дополнительные меры.

"В праздничные выходные будет ограничен въезд во все города и городки Литвы. Это обеспечит полиция, если надо с помощью военных, стрелков и других волонтеров. на помощь мы призовем муниципалитеты, попросим технически ограничить ненужные переезды из города в город", – сообщил премьер в фейсбуке.

Будут и исключения. "Они будут применяться в том случае, если поездка вызвана смертью близких, тяжелой болезнью, несчастьем, а также если она связана с выполнением необходимой работы или предоставления медицинской помощи. Запрет не будет касаться тех, кто поедет в тот муниципалитет, где у него есть недвижимость", – сказал премьер.

Советник премьера Гедрюс Сурплис в понедельник после обеда рассказал, как будет происходить ограничение движения, он сказал, что могут быть физически перекрыты дороги.

"Конкретные решения будут приняты в среду на заседании правительства. Однако сейчас уже планируют, что будут дежурить все возможные экипажи полиции, на помощь планируют привлечь и муниципалитеты, чтобы было обеспечено дежурство, некоторые дороги будут физически перекрыты, чтобы ограничить проезд в города.

А все необходимые документы, которые потребуют, быть может не все будут проверять, полиция найдет возможность убедиться в том, что люди едут по серьезному делу или просто навестить бабушку на Пасху", – сказал Сурплис.

Он сказал, что верит - очередей на въезде в город не будет.

Основная весть – оставайтесь дома. Если можете не ехать, не надо. Речь идет только о поездках на похороны, к больным, или если сам больной поедет в больницу на территорию другого муниципалитета, еще один повод - поездка на работу. Я с трудом себе представляю, чтобы вдруг все в пасхальные выходные отправились на похороны или на работу. Я думаю, поток будет небольшим", – сказал Сурплис.

Он напомнил, что за нарушение установленных правил полагаются штрафы.

Жесткий контроль ждет также тех, кто должен находиться в самоизоляции.

"Будут строго проверять тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. Торговые центры просят ограничить поток покупателей. Окончательное решение в связи с этим порядком будет принято в среду на заседании правительства", – писал Сквернялис.

"Приближается критически важный период. Прошу всех сплотиться и вести себя ответственно. Если все будет хорошо, возможно, понемногу будем переходить к облегченному режиму", – писал премьер.