aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните согласна с тем, что работающим на дому родителям сложно сочетать работу и присмотр за детьми. Однако она акцентирует, что ситуация с детскими садами неоднозначная во время карантина, а родителям сложно работать, когда дома бывает несколько детей разного возраста.
Премьер-министр Литвы упомянула о закрытии детских садов: это не вопрос денег
© Adobe Stock

На заседании парламента министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис интересовался, не может ли правительство взять на себя ответственности и закрыть детские сады, а родителям платить пособие по уходу за ними.

"Сейчас кажется, что вся ответственность лежит на родителях. И те, кто взял ответственность на себя и не водит детей в детский сад, вынуждены и смотреть за детьми, и работать удаленно. Они не могут взять больничный, поэтому нагрузка на людей возрастает, растет психологический риск", – сказал Кукурайтис.

Статьи по теме:
Информация для эмигрантов: вернувшиеся на праздники в Литву не смогут ездить из муниципалитета в муниципалитет  (26)
Премьер-министр Литвы: если люди по-прежнему будут активно передвигаться, введем комендантский час  (31)

Премьер признала, что ситуация с детскими садами неоднозначная.

"Ситуация на самом деле неоднозначная, поэтому, с одной стороны, было бы лучше закрыть детские сады, эксперты также выступают за эту меру. И это не вопрос денег, это вопрос психического здоровья", – признала Шимоните.

Однако она акцентирует, что легкого решения в данной ситуации нет, поскольку находится дома с детьми разного возраста родителям также непросто.

"Мамы, которые закрыты дома с несколькими детьми разного возраста, где старшие должны учиться, а за младшими надо присматривать, сталкиваются с большой нагрузкой. Тут нет легкого решения", – заметила Шимоните.

"Но я согласна, если детские сады будут закрыты, будет запущен механизм компенсации", – прибавила она.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спикер парламента Литвы: в случае необходимости введем режим чрезвычайного положения  Сквернялис удивлен (23)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Ландсбергис: если карантин не будет соблюдаться, будет введено чрезвычайное положение (107)

Председатель правящей партии консерваторов Габриэлюс...

В Литве диагностировано 3159 новых случаев коронавируса и 30 смертей (21)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 3159 новых...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: если жители на Рождество будут обходить ограничения, в январе ждет еще одна волна (146)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Ландсбергис: если карантин не будет соблюдаться, будет введено чрезвычайное положение (107)

Председатель правящей партии консерваторов Габриэлюс...

Премьер-министр Литвы: если люди по-прежнему будут активно передвигаться, введем комендантский час (31)

Если люди по-прежнему будут активно передвигаться,...

Врач Сантаришкской клиники: настает момент, когда люди должны будут сами о себе позаботиться (6)

Если общество не одумается и не нагнет выполнять...

Информация для эмигрантов: вернувшиеся на праздники в Литву не смогут ездить из муниципалитета в муниципалитет (26)

Вернувшиеся на праздники в Литву эмигранты не смогут...