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В первые выходные, когда в Литве празднуют День матери, в стране может быть ограничено движение, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис. По словам премьера, все будет зависеть от того как эксперты и врачи оценят ситуацию.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы должны оценить цели прошлых выходных. Количество людей, которые пытались въезжать в разные города без особой надобности, впечатляет. Мы оценим ситуацию, если эксперты, врачи, эпидемиологи скажут, что надо применить такую меру и в первые выходные мая, правительство готово к этому, так и сделает. Но опять-таки, это не политические решения, они основаны на статистике и прогнозах, а также на выводах экспертов и специалистов", – сказал Delfi премьер.

На данный момент в Литве с 7 ч. 16 апреля закрыт городок Неменчине, ставший очагом коронавируса.

ru.DELFI.lt
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