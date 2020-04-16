"Мы должны оценить цели прошлых выходных. Количество людей, которые пытались въезжать в разные города без особой надобности, впечатляет. Мы оценим ситуацию, если эксперты, врачи, эпидемиологи скажут, что надо применить такую меру и в первые выходные мая, правительство готово к этому, так и сделает. Но опять-таки, это не политические решения, они основаны на статистике и прогнозах, а также на выводах экспертов и специалистов", – сказал Delfi премьер.

На данный момент в Литве с 7 ч. 16 апреля закрыт городок Неменчине, ставший очагом коронавируса.