Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что стоит вернуться к дискуссии о введении налога на второе жилье.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

"Я думаю, что к вопросу о недвижимости мы, наверное, должны вернуться. Налог на роскошную недвижимость введен, а что касается второго жилья, я думаю, это вопрос снижения "тени", – сказал в передаче "Форум LRT" Сквернялис.

"Если это случится, то он (налог – BNS) мог бы появиться в 2021 году или позже", – сказал 18 декабря журналистам лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. По его словам, пока нет никаких подсчетов, выгоден ли бюджету такой налог.

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"Данных у нас нет. Насколько я помню, раньше эта дискуссия (о налоге на второе жилье) была отклонена, поскольку сбор от этого налога вряд ли бы погасил расходы на администрирование", – сказал Карбаускис, заметив, что по этой причине и сам он не может сказать, одобрил бы он такой налог или нет.

Правительство Литвы предлагало ввести на второе и последующее жилье налог в размере 0,3%, однако весной на весенней сессии парламент это решение не одобрил.

Премьер-министр тогда сказал, что пока время для расширения налога на недвижимость неподходящее.

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