"Я думаю, что к вопросу о недвижимости мы, наверное, должны вернуться. Налог на роскошную недвижимость введен, а что касается второго жилья, я думаю, это вопрос снижения "тени", – сказал в передаче "Форум LRT" Сквернялис.
"Если это случится, то он (налог – BNS) мог бы появиться в 2021 году или позже", – сказал 18 декабря журналистам лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. По его словам, пока нет никаких подсчетов, выгоден ли бюджету такой налог.
"Данных у нас нет. Насколько я помню, раньше эта дискуссия (о налоге на второе жилье) была отклонена, поскольку сбор от этого налога вряд ли бы погасил расходы на администрирование", – сказал Карбаускис, заметив, что по этой причине и сам он не может сказать, одобрил бы он такой налог или нет.
Правительство Литвы предлагало ввести на второе и последующее жилье налог в размере 0,3%, однако весной на весенней сессии парламент это решение не одобрил.
Премьер-министр тогда сказал, что пока время для расширения налога на недвижимость неподходящее.
Почтальоны предупреждают: посылку к Рождеству вы уже опоздали выслать (1)
Компании, предоставляющие почтовые и курьерские...
День мигранта в Литве отмечают без особой радости (13)
18 декабря отмечают Международный день мигранта. В этот...
650 000 жителей получили уведомления "Содры" о новом порядке пенсионных накоплений (3)
Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по...
Премьер-министр Литвы упомянул о новом налоге лидер "крестьян" упомянул о сроках (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Дежурившая в министерстве учитель Вероника возвращается на работу, но будет работать бесплатно забастовка будет прекращена (17)
Учитель начальных классов Вероника Наумова, которая с 28...
TOP новостей
Литва определилась: терминал СПГ будут выкупать потребуется кредит в 308 млн. евро (246)
Клайпедский плавучий терминал сжиженного природного...
В следующем году у работодателей в Литве появится повод не повышать зарплаты (23)
В 2019 году в результате налоговой реформы увеличатся...
Официально: за некоторые товары жители Литвы платят больше, чем жители других стран Европы (1)
Исследование , проведенное по заказу Минюста и...
Премьер-министр Литвы упомянул о новом налоге лидер "крестьян" упомянул о сроках (2)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
650 000 жителей получили уведомления "Содры" о новом порядке пенсионных накоплений (3)
Жители, которые участвуют в пенсионном накоплении по...