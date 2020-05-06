"Недавно завершился 1,5-часовая удаленная встреча с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьером Латвии Юри Ратасом. Весь такая: мы договорились, что все три страны Балтии хорошо справились с распространением коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения наших стран.
Поэтому с 15 мая мы упраздняем запрет на перемещение граждан Литвы, Латвии и Эстонии по странам Балтии. Важно: после возвращения из других стран две недели по-прежнему надо проводить в изоляции. Изоляция будет проходить на родине", – писал в фейсбуке Сквернялис.
"Напоминаю, что в понедельник с премьером Польши Матеушем Моравецким договорились о поездках в Польшу.
Свободно пересекать границы без требования провести 2 недели в изоляции будет касаться тех, кто поедет в Польшу по работе, бизнесу или на учебу. Это послабление вступает в силу с 11 мая", – напомнил Сквернялис.
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