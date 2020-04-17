"Самолеты из Китая по-прежнему прилетают. Этой ночью один сел в Каунасе. Груз – защитные очки, скафандры, одноразовые перчатки, бахилы, тампоны для носа и горла. Больше 3500 ящиков.
Еще один самолет сегодня сядет в Вильнюсе, он доставит защитные скафандры и одноразовую защитную одежду, по предварительным данным – больше 5000 ящиков. По традиции все это – для врачей. Спасибо Вам еще раз за самоотдачу и усилия. Будьте в безопасности", – сказал Сквернялис.
Он поблагодарил всех представителей общества и бизнеса за проявленные инициативы, за помощь государству, врачам, пенсионерам и др.
"Без вашего вклада было бы намного сложнее. Спасибо, что делаете, что можете, что нужно. От всего сердца. Я рад, что Вас так много", – писал Сквернялис.
TOP новостей
Заместитель канцлера правительства Литвы: самый большой вопрос - открытие детских садов (5)
Первый заместитель канцлера правительства Литвы...
Представитель полиции предупреждает оштрафованных за нарушение карантина: штрафы станут больше (41)
Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис в...
Пасхальные службы в православных храмах Литвы пройдут за закрытыми дверями (2)
В воскресенье православные будут отмечать Пасху,...
В Литве в общей сложности диагностировано 1149 случаев коронавируса (15)
17 апреля утром Национальный центр общественного...
Литовские стоматологи предупреждают: цены на услуги вырастут (62)
Председатель совета Литовской палаты стоматологов...