"Самолеты из Китая по-прежнему прилетают. Этой ночью один сел в Каунасе. Груз – защитные очки, скафандры, одноразовые перчатки, бахилы, тампоны для носа и горла. Больше 3500 ящиков.

Еще один самолет сегодня сядет в Вильнюсе, он доставит защитные скафандры и одноразовую защитную одежду, по предварительным данным – больше 5000 ящиков. По традиции все это – для врачей. Спасибо Вам еще раз за самоотдачу и усилия. Будьте в безопасности", – сказал Сквернялис.

Он поблагодарил всех представителей общества и бизнеса за проявленные инициативы, за помощь государству, врачам, пенсионерам и др.

"Без вашего вклада было бы намного сложнее. Спасибо, что делаете, что можете, что нужно. От всего сердца. Я рад, что Вас так много", – писал Сквернялис.