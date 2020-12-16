Премьер-министр Литвы сказала, что карантин могут сделать еще жестче

"Мне хочется верить, что тот факт, что закрыты еще не все магазины, не побудит людей по-прежнему проводить досуг в магазинах с большим ассортиментом товаров. Если это произойдет, то требования карантина придется снова ужесточать", – сказала Шимоните в передаче "Тема дня" на LRT.
По ее словам, может идти речь об ограничении продажи товаров не первой необходимости.
"Надо сказать, что в Европе наблюдается разный опыт, немногие страны запрещают продавать в продовольственных магазинах непродовольственные товары, поскольку тут уже надо составлять отдельные списки, обсуждать разные моменты - являются ли батарейки и лампочки товаром первой необходимости, но такое есть. (...) Если магазины станут большим центром притяжения, если люди будут там проводить досуг, собираться группами то придется обсуждать более жесткие ограничения", – сказала Шимоните.
"Мы будем внимательно следить за ситуацией, если потребуются дополнительные решения, скажем, по вопросу промтоваров или услуг проживания в праздники, то их примут", – прибавила она.
В среду в Литве вступили в силу новые ограничения - были закрыты магазины промтоваров, вещевые рынки, парикмахерские и салоны красоты.
Со среды гулять на улице вместе могут только члены одной семьи или два человека из разных семей (обязательно в масках и соблюдая дистанцию). Без острой необходимости людям запрещается покидать пределы своего муниципалитета.
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