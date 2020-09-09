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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 9 сентября высказался о заявлениях, будто бы из-за того, что ВВП не растет, не будет индексации пенсий. Премьер написал в фейсбуке, что нет повода для беспокойства.
Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams.
Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams.
© Shutterstock

"Я вижу дискуссии и хочу ясно сказать: не надо беспокоится из-за пенсий. В следующем году их будем индексировать и повышать. Средства в бюджете для этого и предусмотрены", – писал он.

Этот вопрос обсуждался накануне на встрече правления парламента и президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Президент высказал беспокойство в связи с тем, что "Содра" не собирает необходимый бюджет, ее резерв истрачен, а ведь он должен был пойти на индексацию пенсий в следующем году, сейчас денег нет. Мы до конца ничего не знаем, данных нет, ведь это правительство отказалось представить бюджет для внесения поправок", – сказал 8 сентября лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, что правящие социал-"трудовики" намерены предложить поправки к закону, согласно которым индексация пенсий будет проходить, несмотря на падение экономики.

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