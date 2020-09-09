"Я вижу дискуссии и хочу ясно сказать: не надо беспокоится из-за пенсий. В следующем году их будем индексировать и повышать. Средства в бюджете для этого и предусмотрены", – писал он.
Этот вопрос обсуждался накануне на встрече правления парламента и президента Литвы Гитанаса Науседы.
"Президент высказал беспокойство в связи с тем, что "Содра" не собирает необходимый бюджет, ее резерв истрачен, а ведь он должен был пойти на индексацию пенсий в следующем году, сейчас денег нет. Мы до конца ничего не знаем, данных нет, ведь это правительство отказалось представить бюджет для внесения поправок", – сказал 8 сентября лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.
Напомним, что правящие социал-"трудовики" намерены предложить поправки к закону, согласно которым индексация пенсий будет проходить, несмотря на падение экономики.
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