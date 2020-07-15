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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что с учетом новых обстоятельств, нужно предпринять максимальные средства превенции.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мы только что вернулись из Польши. Меня постоянно оперативно информировали о ситуации в Литве, я вижу, что случай с больными COVID-19 иностранцами требует быстрой реакции", - писал в фейсбуке премьер.

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По словам Сквернялиса, завтра на заседании комитета COVID-19 будут приняты новые решения в связи со сложившейся ситуацией.

"Завтра с самого утра соберется правительственный комитет COVID-19. Мы обсудим вопрос безопасных поездок и средств защиты. Выслушаем мнение специалистов и оперативно примем необходимые решения. О них информируем общество. Мы обязаны предпринять максимальные превентивные меры, поскольку не хотим еще на несколько месяцев останавливать жизнь в стране", - сказал премьер.

Минздрав обсуждает вопрос введения обязательного тестирования на COVID-19 для приезжающих из стран, где вирус широко распространен.

"Сейчас ведется оценка и анализ ситуации, обсуждают не надо ли ввести обязательное тестирование приезжающих из стран, где распространен коронавирус. Например, тестирование не только приехавших работать, но и учиться", – сказала BNS 15 июля советник Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте.

Сейчас обязательное тестирование не предусмотрено. После того как коронавирус установили у 19 работников из Узбекистана каунасской компании Hegelmann Transporte, к главе Минздрава обратился мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис и попросил предусмотреть обязательное тестирование приезжающих из третьих стран.

Предполагают, что узбеки могли заразиться до приезда в Литву. Сейчас тестируют 200 работников компании.

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