Премьер-министр Литвы: родители должны решать, какую еду детям носить в школу

"Наверное, надо было сделать этот шаг, который сделали, чтобы детей приучать к здоровому образу жизни, качественной еде, этот шаг надо сделать, конечно, без перегибов, которые некоторые представляют себе, например, требуя ограничить еду, которую школьники могут приносить из дома. Это вообще-то решение родителей, что они думают", – сказал 4 сентября в интервью Žinių radijаs Сквернялис.

"Рекомендации – очень хорошо, но не должно быть никаких проверок, запретов. Это решение родителей", – подчеркнул он.

Между тем в самом школьном меню не должно быть вредных продуктов.

"Что касается питания в школах – факт, что там не должно быть вредных для здоровья продуктов, которые приводят к тому, что в будущем дети не едят продукты полезные для здоровья", – сказал Сквернялис.

С 1 сентября в Литве вступили в силу новые рекомендации по организации питания детей. Одна из них – приносить в школы и детские сады (в том числе на день рождения и праздники) только полезные продукты и избегать тех продуктов и товаров, которыми запрещено торговать в школьной столовой и буфете.

По словам представителей Минздрава, нельзя приносить продукты, содержащие много сахара, насыщенных жиров, трансжиров, соли, канцерогенов, кофеина, некоторые вредные для детей пищевые добавки.

Проведенные исследования показали, что дети в Литве употребляют в 4 раза больше сахара, чем рекомендуют нормы ВОЗ.

Детям не рекомендуют давать с собой в школу чипсы, другие вареные или жареные в масле продукты, конфеты, шоколад, мороженое, газированные напитки, копченую рыбу и мясо, мясные или рыбные консервы и т.д.