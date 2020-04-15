aA
Будущие водители были обеспокоены с самого начала карантина. Из-за карантина в Regitrа невозможно сдать экзамен по вождению. Для многих это напрямую связано с лишением рабочего места. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что этот вопрос обсудили и сейчас пытаются найти компромисс.
Премьер-министр Литвы: решают вопрос сдачи экзамена по вождению
© DELFI / Karolina Pansevič

Премьер написал в социальной сети, что будущим водителям, которые сдали теорию, придется ждать неделями или даже месяцами возможности сдать экзамен, в результате многие утратят полученные навыки и не смогут сдать экзамен по вождению.

"Речь идет не только о категории B, но и о других. Хуже всего, что все больше этот вопрос связан с возможностью человека устроиться на работу или даже лишиться работы.

Статьи по теме:
Regitra возобновляет свою деятельность  (6)

Поэтому МВД уполномочили вместе с Regitra найти решение этого вопроса. Принцип такой – если этого хочет человек и согласен инспектор, принимающий экзамен. Конечно, в таком случае и сдающий и инспектор должны быть в масках и одноразовых перчатках, транспортное средство должны продезинфицировать и т.д.", – писал Сквернялис.

Он заметил, что до карантина только на экзамен по вождению на категорию B зарегистрировались около 8000 человек.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Правительство Литвы определилось: часть бизнеса сможет возобновить свою деятельность (32)

15 апреля на заседании правительства Литвы было...

Saulius Skvernelis

Из-за угрозы распространения коронавируса закрывают городок Неменчине (57)

Из-за угрозы распространения коронавируса с утра...

Глава Минздрава Литвы о женщинах, которые не могут сделать аборт: будет повод принять другое решение (15)

Во время пресс-конференции министр здравоохранения...

Елена Леонтьева. Время нестандартное – нестандартные и решения (11)

Компенсация потерь из-за остановленной во время...

Этапы смягчения карантина в Литве: когда откроются парикмахерские (8)

Правительство Литвы 15 апреля представило план для...

|Maža didelių žinių kaina