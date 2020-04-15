Премьер-министр Литвы: решают вопрос сдачи экзамена по вождению

Премьер написал в социальной сети, что будущим водителям, которые сдали теорию, придется ждать неделями или даже месяцами возможности сдать экзамен, в результате многие утратят полученные навыки и не смогут сдать экзамен по вождению.
"Речь идет не только о категории B, но и о других. Хуже всего, что все больше этот вопрос связан с возможностью человека устроиться на работу или даже лишиться работы.
Поэтому МВД уполномочили вместе с Regitra найти решение этого вопроса. Принцип такой – если этого хочет человек и согласен инспектор, принимающий экзамен. Конечно, в таком случае и сдающий и инспектор должны быть в масках и одноразовых перчатках, транспортное средство должны продезинфицировать и т.д.", – писал Сквернялис.
Он заметил, что до карантина только на экзамен по вождению на категорию B зарегистрировались около 8000 человек.
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