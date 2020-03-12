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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис надеется, что в пятницу решится вопрос родителей, которым негде оставлять детей на время карантина.
Social Democrats in the Seimas
Social Democrats in the Seimas
© DELFI / Domantas Pipas

"С 13 марта мы рекомендуем, а с 16 по 27 марта работа школ и детских садов будет остановлена в обязательном порядке. Завтрашний день - рекомендация, чтобы родители могли решить вопрос, где оставлять детей. С определенной формой компенсации", – сказал он в четверг.

Сквернялис указал, что работодателям рекомендуют дать работникам возможность работать дистанционно, применять другие формы труда.

"Если такой возможности нет, родители могут обращаться за больничным. Если парламент во вторник (если состоится заседание) в срочном порядке примет представленные правительством сегодня поправки к четырем законам, связанным с выплатой компенсаций, то будет применяться новая форма.

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Я еще хочу акцентировать, что не надо всем вместе в понедельник, когда будет действовать новый порядок, обращаться за больничными. Это можно сделать задним числом. Сегодня установлен минимальный 14-дневный период", – сказал премьер.

Сквернялис указал, что дополнительные две недели будут объявлены министром образования, науки и спорта как каникулы.

"До 27 марта должны подготовить рекомендации, чтобы учреждения были готовы на случай, если ситуация затянется, и придется продолжать учебный процесс дистанционно. Мэрии обязаны обеспечить присмотр за детьми в учреждениях в порядке исключения, если это невозможно обеспечить дома.

Мы понимаем разные группы общества, будут случаи, когда людям негде будет оставить детей. Поэтому в исключительном порядке, как в детских садах, так и в школах (если дети придут в школу) будет обеспечен присмотр", – сказал Сквернялис.

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