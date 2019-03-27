Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который претендует на пост главы страны, привез в Главизбирком собранные подписи.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Со Скверняисом в ГИК приехали члены его штаба, а в их числе и бывший глава ГИК Зенонас Вайгаускас, который и достал листы из коробки.

Сквернялис собрал 30 466 подписей на бумаге и 6641 в интернете. Чтобы стать кандидатом, надо набрать не меньше 20 000 подписей.

Подписи в ГИК привезли и Гитанас Науседа с Вальдемаром Томашевским.

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Сквернялис поблагодарил людей, которые подписались за него.

"Большая часть подписей получена при непосредственном контакте, это очень важно. Конечно, я благодарю всех тех, кто проделал эту тяжелую работу, собирали подписи – волонтерам, отделениям партии, коллегам депутатам и всем, кто участвовал в этом", – сказал Сквернялис.

Она сказал, что часть подписей на встречах с жителями собрал и он сам.

"Я думаю, что люди, которые за меня, на самом деле выступят. У нас не было никакой гонки, (…) мы и ориентировались на сбор подписей на бумаге, поскольку это и является непосредственным контактом с людьми, когда можно поговорить, ответить на вопросы", – сказал Сквернялис.

Премьер обещал участвовать в дебатах. Однако потом уточнил, что в тех, которые будут проходить на государственном языке. "Если они будут на английском, то, наверное, не пойду. (…) Потому что я гражданин Литвы, живу в Литве и считаю, что дебаты будут на литовском языке", – сказал Сквернялис.

Приглашение на дебаты на английском языке распространила Торговая палата Великобритании в Литве.

Премьер на данный момент не видит смысла просить финансовой помощи у отдельных лиц, однако сказал, что когда начнется реальная избирательная кампания, то появится возможность участвовать в ее финансировании.

На данный момент на счету Сквернялиса есть 100 000 евро, которые перевел Литовский союз крестьян и зеленых и еще получены 34 евро в виде небольших пожертвований.

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