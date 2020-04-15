Такое фото с конференции уже можно увидеть в социальных сетях.
В конце заседания премьер-министр Саулюс Сквернялис пристыдил министра и попросил его больше не курить во время заседаний. Он призвал министра вообще избавиться от этой вредной привычки.
После того как фото с заседания появилось в социальных сетях, Сквернялис поделился этим снимком на своей странице в фейсбуке и написал, что сигарета в руках министра, видимо, последствие переживаний, вызванных недостаточным сбором акцизов.
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