"В этом году система здравоохранения Литвы столкнулась с серьезными вызовами. Во-первых, COVID-19, с первой волной которого нам удалось справиться объединенными с обществом усилиями. На последней неделе это был "паралич" системы e.sveikatа, - писал премьер. - Искренне приношу извинения как пациентам, так и врачам за доставленные неудобства. Благодарю всех работников, которые приложили максимум усилий, чтобы "завести" систему".

По словам премьера, в Литве в таких случаях принято искать виноватых, а не выход или путь решения проблемы.

"Предлагаю на этот раз взглянуть шире и осознать, каким было реальное положение с e.sveikatа еще несколько лет назад, почему сложилась сегодняшняя ситуация. Хочу напомнить, что по этому вопросу в 2017 г. в парламенте проводилось расследование, во время которого констатировали, что с 2000 года в e.sveikata инвестировали 40 млн. евро, а получили... недействующую систему! В 2015 г. e.sveikata перенял Центр регистра, но и тут никакого прорыва не было, да и копии по решению тогдашних руководителей делали технологически устаревшим способом, - напомнил премьер. - Если бы за последнее время не было ничего сделано, то восстановление системы заняло бы не недели - восстановления вообще не было бы".

Сквернялис сказал, что необходимые решения будут приняты без промедления.

"Реальная ситуация показала, что запланированные и утвержденные в прошлом году работы в связи с центрами данных и запасными серверами необходимо решать в спешном порядке. Важные решения будут приняты на заседании правительства в среду", - сказал он.