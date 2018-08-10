Премьер-министр указал, что в последние дни неоднократно слышатся предупреждения о том, что вырастут цены на некоторые продукты. Некоторые предприниматели обещают даже значительный рост цен. Якобы подорожают мука, хлеб, мясо, птица, яйца. Причина подорожания – подорожание сырья, зерновых и др.

"В таких случаях хочется спросить: почему же, когда цены на сырье падают, вы не говорите и даже не думаете о снижении цен? И почему, например, мы не наблюдаем сильного снижения цен на молочные продукты, когда за молоко скупщики платят смешные деньги?

Жаль, что часть представителей бизнеса в Литве перебрасывает рост расходов на плечи потребителей. Амортизация любым способом, но только не за счет собственной прибыли. Жаль, что по мере роста прибыли не каждый склонен делиться этим со своими работниками.

Я неоднократно говорил и повторю: правительство оценивает и поддерживает социальный диалог со всеми бизнес-группами. Но диалог – это аргументы и взаимопонимание, наконец, совместные усилия в поисках социально ответственных решений.

Такой принцип действует и тут. Но, если понимания, диалога и общих решений не будет, правительство использует все предоставленные законами права и полномочия. Если потребуется, мы будем вынуждены искать и нестандартные способы защиты интересов общества и потребителей. Особенно в тех случаях, когда речь идет о товарах и услугах первой необходимости.

Только напоминаю, что в государстве действует немало учреждений, осуществляющих контроль, они не только наблюдают, но и активно действуют", - писал премьер.

Напомним, что из-за засухи и плохого урожая в этом году сильно выросли закупочные цены на зерно.

Компании, которые производят продукты питания из зерна, утверждают, что надо что-то делать, иначе люди придут в ужас от роста цен. Фермеры в свою очередь утверждают, что рост цен на товары может быть искусственным. Это лишь повод для переработчиков дополнительно заработать, поскольку на самом деле даже в производстве хлеба зерно составляет небольшую часть стоимости.