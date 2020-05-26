На заседании комитета COVID–19 обсуждают ряд ограничений, связанных с карантином. Планируют разрешить играть в баскетбол и в футбол на улице.

"С начала июня предлагают снять ограничение на появление в общественных местах группами не больше 5 человек.Это значит, что на улице можно будет играть в футбол и баскетбол, а также в другие контактные игры.

Для спортивных состязаний устанавливаются такие же требования, как и для других мероприятий. На открытом пространстве их можно проводить при участии не больше 300 человек, между зрителями должна быть дистанция в 1 м. В закрытых помещениях – не больше 100 зрителей и участников, дистанция 2 м", – писал премьер.

Он указал, что если ситуация не ухудшится, это количество планируют понемногу увеличивать.

"По предварительным данным, с 15 июня количество участников мероприятий на улице может увеличиться до 500, в помещении – до 150", – писал премьер.

Также планируют полное открытие границ с Латвией.

"С начала июня откроется граница с Латвией. Не будет никаких проверок", – писал он.

Время работы кафе и ресторанов продлят до 23 ч.

"И снова о масках. В общественных местах их носить не обязательно. Как и во время приема пищи в кафе, во время занятия спортом, в бассейнах, банях. Но маски все еще надо надевать в местах скопления людей, где они вместе проводят много времени, где невозможно обеспечить безопасную дистанцию – а это повышенный риск. Это рынки и другие места торговли, публичные мероприятия, экскурсии, остановки, общественный транспорт", – напомнил премьер.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует до 31 мая. Завтра будет решаться вопрос его продления.