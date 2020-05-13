После заседания правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис представил перемены. Он рассказал о новом порядке ношения масок.

"Правительство внесло некоторые коррективы, связанные с ношением средств защиты в общественных местах. Это становится рекомендацией, за исключением мест, сопряженных с риском – уличная торговля, рынки, остановки общественного транспорта, все закрытые общественные места, там маски по-прежнему нужны", – сказал премьер. Однако он призывал жителей все равно ходить в масках.

"Даже после перехода в частичный режим рекомендаций, хочу призвать жителей Литвы, которые гуляют, отдыхают, по работе ходят по улице – использовать эти средства. Там, где нет контакта с людьми, они не нужны. (...) Несмотря на то, что в некоторых местах и ношение стало рекомендацией, все же предлагается ее соблюдать. Так мы снизим риск", – сказал Сквернялис.

Он сказал, что в ближайшее время объявят, какие массовые мероприятия и когда смогут проводить.

"Мы должны представить план, посвященный массовым мероприятиям, когда и в каком масштабе их можно проводить. В первую очередь это коснется театров, концертных залов, потом и других мероприятий. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, летом, возможно, будут и массовые мероприятия, конечно, с меньшим числом посетителей, чем прежде, с ограничениями", – сказал премьер.

Сквернялис сказал, что если ситуация будет ухудшатся введут локальный карантин.

"Я уже не раз говорил, что когда появится план выхода, будут и средства. Когда появляются очаги, если ситуация будет быстро ухудшаться, в регионе, на конкретном объекте, в медучреждении, может быть введен локальный карантин. Он коснется определенной территории. Я надеюсь, этого не будет", – сказал он.

Премьер предупредил, что расслабляться не стоит.

"С пятницы появляется возможность свободного перемещения по странам Балтии, будут те, кто этим воспользуются, открываются авиаперелеты. (…) Растет угроза и привозных случаев", – сказал Сквернялис.