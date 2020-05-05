Эти предложения правительство обсудит 6 мая.

"Сегодня на заседании комитета COVID–19 мы обсудили дальнейшие средства смягчения карантина. Окончательные решения примет правительство. Я знаю, что некоторых послаблений общество очень ждет. Я понимаю ожидания, но прошу понять и нас: мы должны учитывать рекомендации врачей и ученых, эпидемиологическую ситуацию в стране, все угрозы и риск. Мы не можем сразу снять все ограничения. Если поспешить, вирус может вернуться и ударить со всей силой. В таком случае придется снова вернуть жесткие меры. Во всех сферах", - писал Сквернялис в фейсбуке.

Он представил принятые в комитете решения:

С 18 мая открыть детские сады и подготовительные группы. Мы ищем решения и хотим создать условия, которые позволят возобновить обучение учеников начальной школы. Мы думаем о возобновлении работы специализированных школ и дневных центров для инвалидов.

УТОЧНЕНИЯ. С 18 мая планируют разрешить работу всех салонов красоты и услуг в этой сфере: солярии, салоны тату и др.

Предлагают разрешить посещение пациентов: с разрешения лечащего врача в установленном в больнице порядке. Здесь речь идет об участии мужчин в родах.

Мы также ищем возможность разрешить безопасную работу стоматологических кабинетов. Планируется, что они тоже откроются с 18 мая.

С 18 мая планируют разрешить проведение мероприятий с участием 30 человек на открытом воздухе, если между людьми и их группами обеспечивают безопасное расстояние и мероприятие проходит без перерывов.

С 1 июня планируется разрешить мероприятия с участием 30 человек в закрытых помещениях, если между людьми соблюдается безопасное расстояние и мероприятие проходит без перерывов. Можно будет больше заниматься спортом на улице и индивидуально заниматься в клубах.

С 11 мая планируют разрешить брать уроки вождения в транспорте всех типов. Естественно все участники должны соблюдать правила безопасности.

В части о поездках премьер отметил, что все три страны Балтии ответственно управляли ситуацией, связанной с коронавирусом (COVID-19), поэтому планируют разрешить гражданам Эстонии и Латвии приезжать в Литву без требования соблюдать двухнедельную изоляцию.

"Завтра с премьерами Латвии и Эстонии мы обсудим конкретную дату. Из Польши разрешим въезд работников, фермеров и студентов. Им не придется соблюдать изоляцию. Польша уже приняла такое решение в отношении граждан Литвы", - сказал Сквернялис.

По словам премьера, сам карантин правительство предложит продлить до 31 мая (карантин в Литве действует с 16 марта).