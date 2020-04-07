На своей странице в фейсбуке премьер 7 апреля написал, что еще через две недели карантина, может, и можно будет говорить о смягчении.
"Да, карантин будет продлен еще на две недели. И напоминаю, о чем говорил вчера: мы надеемся, что после Пасхи можно говорить о смягчении условий карантина. Во-первых, это касается малого бизнеса", – писал премьер.
"При условии, что нам всем удастся должным образом "выдержать" пасхальные выходные. Поэтому еще раз прошу ответственно отнестись к себе и другим. Оставайтесь дома. Не навещайте живущих в других городах дедушек и бабушек, родителей, близких. Соблюдайте условия карантина, это очень важно", – писал Сквернялис.
"Мы сделаем послабление для некоторого малого бизнеса и создадим ясные условия для его работы. Например, если это магазин, то вход в него должен быть снаружи, а не через помещение торгового центра. Также будет ограничено количество покупателей, все покупатели только со средствами защиты, то же самое касается продавцов", – сказал премьер.
"Ждут критические выходные. Если в выходные будет скачок, значит, 10 суток надо на то, чтобы его обуздать и еще 10-12 суток, чтобы ситуация стабилизировалась", – прибавил он.
Сквернялис сказал, что полицейских и пограничников, которые отвечают алгоритму, можно проверять на коронавирус. И все же он акцентировал, что после каждой смены проверять каждого не имеет смысла.
"Если есть такая необходимость, если отвечает алгоритму, тогда можно проверить. Но каждый раз после смены - нет необходимости", – сказал Сквернялис.
Напомним, что карантин в Литве сейчас действует с 16 по 13 апреля включительно.
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