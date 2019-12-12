Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг не работает – декретом президента Гитанаса Науседы ему предоставлен дополнительный выходной день – родительский день.
Premjeras Saulius Skvernelis
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В четверг премьера будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Сейчас он также временно исполняет обязанности министра экономики и инноваций.

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