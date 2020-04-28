"Правительство обсудит вопрос восстановления авиасообщения в Вильнюсском аэропорту, однако пока не на этом этапе. (…) Трудно предположить (точную дату - Delfi), но мы можем ориентироваться на 10-15 мая", - сказал Сквернялис.
По словам главы правительства, направлений будет немного, и это не будут полеты в те страны, в которых либо нет режима карантина, либо есть очаги массового распространения болезни.
На вопрос о том, когда может быть упразднен контроль на границе с Польшей, Сквернялис ответил, что в конце этой или в начале следующей недели он планирует поговорить с коллегой Матеушем Моравецким.
"Тогда мы об этом поговорим. Насколько я знаю - что касается границы, то они планируют сохранять контроль до июня", - сказал Сквернялис.
Delfi напоминает, что в Литве карантин действует с 16 марта, он был продлен до 11 мая.
Глава правительства не мог ответить на вопрос, будет ли продлен карантин после 11 мая. Он не исключил, что карантин может быть отменен, но ограничения останутся в силе.
"Мы должны осознать, что используя определенные средства защиты мы будем жить еще долго", - сказал Сквернялис.
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