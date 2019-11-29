В пятницу премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису продлили больничный.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

ВРИО премьер-министра назначен министр финансов Вилюс Шапока.

По болезни Сквернялис не работает с 20 ноября.

В конце августа премьер-министр Литвы сообщил, что у него диагностирована лимфома.

28 ноября президент Литвы Гитанас Науседа выразил недоверие министру транспорта Ярослава Наркевича. Позиция Сквернялиса по этому вопросу пока неизвестна.

Статьи по теме:

Советник премьер-министра Литвы опровергает информацию о том, что у Сквернялиса воспаление легких (11)

У премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса –...

Премьер-министру Литвы еще раз продлен больничный (12)

27 ноября премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису...

В четверг премьер-министр Литвы остается на больничном (4)

В четверг премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис на...

В среду премьер-министр Литвы взял больничный (6)

20 ноября, в среду, премьер-министр Литвы Саулюс...

Общество

Pasieniečių įsigytas visureigis. Autobanas.lt nuotr.

Для борьбы с контрабандистами пограничники купили новый внедорожник

На границе с Беларусью за контрабандистами будут...

Премьер-министр Литвы остается на больничном

В пятницу премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису...

Погода: в пятницу вечером ожидается похолодание

Погоду в Литве сегодня обусловит глубокий...

Зима напомнит о себе: прогнозируют снег и гололед (2)

Несмотря на то, что в последние дни в Литве наблюдалось...

Советник премьер-министра Литвы опровергает информацию о том, что у Сквернялиса воспаление легких (11)

У премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса –...

TOP новостей

Европарламент призывает Россию закрыть дело на литовских судей и прокуроров (234)

Европейский парламент в четверг призвал Россию...

Литовские перевозчики не успокаиваются: планируют отказаться от деятельности или переносить бизнес (40)

Литовские перевозчики уверяют, что постановление...

Премьер-министр Литвы остается на больничном

В пятницу премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису...

Pasieniečių įsigytas visureigis. Autobanas.lt nuotr.

Для борьбы с контрабандистами пограничники купили новый внедорожник

На границе с Беларусью за контрабандистами будут...

Погода: в пятницу вечером ожидается похолодание

Погоду в Литве сегодня обусловит глубокий...