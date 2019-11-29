Премьер-министр Литвы остается на больничном

ВРИО премьер-министра назначен министр финансов Вилюс Шапока.
По болезни Сквернялис не работает с 20 ноября.
В конце августа премьер-министр Литвы сообщил, что у него диагностирована лимфома.
28 ноября президент Литвы Гитанас Науседа выразил недоверие министру транспорта Ярослава Наркевича. Позиция Сквернялиса по этому вопросу пока неизвестна.
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