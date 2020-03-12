"Дорогие жители Литвы, обращаюсь к Вам в то время, когда весь мир столкнулся с вызовом, связанным с пандемией коронавируса.

Настало время, когда мы обязаны предпринять необходимые меры. Мы не можем позволить себе халатность и безответственность.

Мы должны объединиться и делать то, что необходимо.

Каждый из нас.

Только так мы пресечем путь потенциальному распространению вируса в нашей стране. Иного пути нет.

Прошу Вас всех быть ответственными гражданами и членами общины. Мы должны позаботиться о своей безопасности, о безопасности детей, родителей, близких – и о здоровье остальных жителей Литвы. Прошу Вас делать то, что велят врачи и специалисты, Не надо рисковать.

Гарантирую: правительство и ответственные ведомства прилагают все усилия для того, чтобы максимально уменьшить распространение коронавируса.

Запоздалая реакция в других странах показывает, что надо предпринимать меры как можно скорее.

Мы первые в Евросоюзе объявили чрезвычайную ситуацию, предприняли конкретные меры, стараемся все время быть впереди, обеспечить борьбу с болезнью.

Это уже позволило уменьшить опасность и угрозу для наших жителей. Однако сегодня этого недостаточно. Мы должны предпринять новые меры, чтобы снизить возникшую опасность.

Да, кое-кто может назвать это ограничениями, но они направлены не против людей, бизнеса, государства – а против вируса.

В ближайшие недели мы должны научиться жить иначе. Прошу понимания.

Уважаемые жители, сегодня, получив рекомендации экспертов, правительство приняло следующие важные решения:

С 13 марта по 27 марта в стране запрещены все спортивные, культурные, развлекательные мероприятия в помещениях.

Мероприятия на улице с участием менее 100 человек могут проходить, если будет обеспечена максимальная безопасность участников – гигиена, расстояние и другие требования.

Запрещается также посещение культурных, развлекательных и спортивных учреждений. Деятельность таких учреждений разрешена в такой мере, в какой она может проходить дистанционно.

В пятницу рекомендуем не пускать детей в детские сады и школы. Если нет возможности завтра остаться с детьми дома, то детские сады и школы обязаны их принять и обеспечить безопасное нахождение в помещении.

С 16 марта работа детских садов, школ и вузов будет прекращена в обязательном порядке. Школы используют каникулы, а по мере необходимости организуют занятия дистанционно.

Если в семье есть малолетний ребенок, а родители не могут работать дистанционно, то один из родителей может получить больничный.

Прямое авиасообщение с Италией и сообщение с ней с помощью наземного транспорта прекращается с 13 марта. Самолеты из Италии не будут принимать с 16 марта. Если вирус будет распространяться и дальше, то такие меры могут быть приняты и в отношении других стран.

Всем желающим вернуться в Литвы – особенно из стран зоны риска – МИД окажет помощь в возвращении на родину.

Убедительно рекомендуем отказаться от поездок за границу, особенно в Италию, Францию, Германию, Испанию Китай, Гонконг, Иран, Южную Корею, Сингапур и Японию.

Если вы вернулись из этих стран – вы две недели должны оставаться дома и сообщить о своем возвращении в Центр общественного здравоохранения.

Я надеюсь, эти меры помогут пресечь распространение болезни. Они введены временно. Но если появится необходимость – их продлят и расширят.

Каждого из Вас искренне прошу: будьте сознательны и позаботьтесь о своей безопасности и безопасности близких.

Обращаюсь и к работодателям – как в частном, так и в государственном секторе – прошу вас позаботиться о режиме самоизоляции вернувшихся из-за границы или имевших контакт с таковыми работников. Насколько это возможно – создать условия для работы дистанционно. Особенно в случае с работниками, у которых есть малолетние дети.

Если это невозможно, государство даст возможность получить больничный и таким образом защитить себя и близких.

Если Вы или Ваши близкие вернулись из-за границы и почувствовали недомогание, не бегите в больницу. Звоните по номеру 112 и информируйте о своем состоянии. Врачи и специалисты скажут, что и как делать.

Не надо забывать: Литва безопасна ровно настолько, насколько каждый из нас заботиться о своей безопасности и безопасности близких. Настолько сознательна, насколько сознателен каждый. Давайте мыть руки, соблюдать дистанцию и выполнять распоряжения врачей.

Уважаемые, коронавирус заставляет нас снизить тем жизни. Я понимаю страхи бизнеса, понимаю обеспокоенность людей работающих в сфере бизнеса. Хочу заверить, что правительство уже предприняло меры для поддержки экономики, малого и среднего бизнеса, каждого работника.

Государственная система финансов всесторонне готова к будущим вызовам. У нас есть накопленные резервы и фонды, которые будут использоваться по мере потребности.

Я распорядился, чтобы министр финансов вместе с компаниями финансового сектора принял конкретные меры для поддержания ликвидности малого и среднего бизнеса. Законы уже предусматривают возможность отложить уплату налогов. Мы будем реагировать на быстро изменяющуюся ситуацию, если потребуется, будем искать дополнительные решения.

Особое внимание мы будем уделять защите работников и их гарантиям. Сегодня мы передали в парламент дополнительные меры, связанные с частичной работой, дистанционной работой, а также на случай, если людей уведомят об увольнении, если подобное будет. Мы гарантируем гармоничное действие этих мер.

Уважаемые жители, сегодняшний вирус – большой вызов, который мы преодолеем. Это возможность показать, что его можно преодолеть совместными усилиями.

Спасибо всем, кто помогает и участвует. Особое СПАСИБО – врачам, полицейским, военным, волонтерам и другим, кто стоит на первой линии фронта борьбы с вирусом.

Давайте будем с этими людьми. Давайте поможем им своей ответственностью.

Даже малейшему риску здесь – не место. Гарантирую Вам – мы готовы и все вместе преодолеем этот вызов. Покоя и сплочения всем", - сказал Сквернялис.