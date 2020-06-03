aA
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после заседания правительства рассказал, как будет выглядеть жизнь в стране после отмены карантина, когда будет действовать только режим чрезвычайного положения.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Сквернялис рассказал о переменах в фейсбуке. После заседания правительства он сказал, что некоторые ограничения останутся в силе, а другие запреты станут рекомендациями.

"Все зависит от эпидемиологической ситуации и критериев, которые установлены. (...) Пока мы видим, что идем в верном направлении. Велика вероятность, что после 16 июня карантин будет отменен, тогда будет действовать чрезвычайное положение.

Статьи по теме:
До вступления в силу нового режима дальнейшего смягчения карантина не будет  (5)
Минздрав Литвы не получил ни одной заявки на возмещение ущерба из-за заражения COVID-19 в больницах  (4)

Во время ЧП, если говорить о ликвидации последствий, останутся в силе ограничения, по которым приняты решения: это касается массовых мероприятий, приезда из тех стран, где ситуация не под контролем и движение должно быть регулируемым. А остальные ограничения будут отменены или станут рекомендациями", – сказал премьер.

"На следующей неделе правительство обсудит эти предложения и новый правовой режим вернется так же, как мы шли к карантину", – заметил он.

Напомним, что карантин в Литве действует до 16 июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

За сутки в Литве подтверждены два новых случая коронавируса (5)

На минувшей неделе за сутки в Литве были подтверждены...

Премьер-министр Литвы: новый режим в стране вступит в силу с 17 июня (23)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что,...

Молодая семья заразилась коронавирусом в городе и почти месяц не могла провериться (23)

Молодая семья из Вильнюса рассказала журналистам Delfi о...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы об отмене карантина: снимут не все ограничения (6)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после...

До вступления в силу нового режима дальнейшего смягчения карантина не будет (5)

Правительство Литвы на заседании в среду решило...

Кирилл Атаманчик Кирилл Атаманчик

Кирилл Атаманчик, мигрант из Беларуси: для кого-то Вильнюс – это аэропорт "Минск-3", а для меня – культурная столица (62)

Кирилл – мигрант с большим опытом. Он живет в Литве...

На смену огромным расходам идет экономия: согласно прогнозам, жители Литвы в этом году отложат 32 млн. евро (21)

Изменения, которые наблюдаются в экономике,...

За что в Литве водительское удостоверение забирают на 10 лет (8)

В Литве СМИ недавно сообщали о том, что молодой человек...

|Maža didelių žinių kaina