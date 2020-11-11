Премьер-министр Литвы о возможном продлении карантина: на перемены будем реагировать

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В среду правительство Литвы решило изменить правила карантина в Литве. После заседания правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что пока вопрос продления карантина не обсуждался, поэтому он этот вопрос не может комментировать. Однако перемены он обещает.
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
© DELFI / Josvydas Elinskas

Премьер сказал, что правительство определится и будет реагировать и на положительные, и на отрицательные изменения ситуации.

"Правительство вопрос Если ситуация изменится, будем реагировать на изменения. Будет реакция и на улучшение ситуации. Будем реагировать и на отрицательные перемены, если ситуация ухудшится или не изменится. Правительство это обсудит", – заметил Сквернялис.

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Об этом он сказал после того, как министр здравоохранения Аурелиюс Верига заметил, что почти не сомневается в продлении карантина. Верига высказал сомнения в связи с тем, что карантин ослабят или отменят раньше времени. "Через три недели правительство вернется к этому обсуждению. Я почти не сомневаюсь, что карантин будет продлен. Вопрос лишь – на каких условиях", – заметил он.

Он заметил, что, возможно, в следующий понедельник уже можно будет говорить о том, какие изменения внес карантин.

"Я думаю, что в начале следующей недели сможем что-то сказать точнее. (…) Мы надеемся, что такого большого роста уже не будет. Если рост замедляется, даже если и будет увеличение в два раза, но не в течение недели, а в течение двух, это уже будет неплохим результатом, он покажет, что карантин действует", – сказал Верига.

Delfi напоминает, что за прошедшие сутки (10 ноября) в Литве проверили 13 092 пробы и выявили 1433 случая COVID–19.

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