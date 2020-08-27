"По крайней мере в публичном пространстве довелось читать, что в этом сезоне Евролига и без того решила разрешить бесплатные трансляции и через коммерческие каналы, только разница в том, будет реклама или нет. Эти деньги, видимо, национальный вещатель мог использовать с большей пользой", – сказал премьер.

По его словам, ЛРТ должен назвать сумму сделки – как и все свои финансовые данные.

"Знаете, как это сейчас модно - проводить журналистское расследование, пусть проводят, почему сумму не назвали, почему цена двойная", – сказал Сквернялис.

"Я, конечно, сгущаю краски, но в любом случае, что заметили коммерческие СМИ, это государственные деньги, тут не должно быть никаких секретов – от зарплат до сделок", – прибавил он.

ЛРТ в среду сообщил, что подписал договор о правах на трансляции нового сезона Евролиги, однако сумму сделки не назвал, поскольку такое условие было в договоре.

Гендиректор портала Delfi Витаутас Бенокрайтис в фейсбуке написал, что портал также подавал заявку на трансляцию, но предложенный им 1 млн. евро был в два раза меньшей суммой, чем предлагал ЛРТ.

В среду сообщалось, что в конкурсе, кроме ЛРТ, участвовали "как минимум 3 независимых вещателя".