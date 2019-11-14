"Есть часть бизнеса, который свои расходы перекладывает на плечи потребителей, никогда не жертвует своей маржой прибыли. (...) Риск есть, поэтому и правительство, одобряя проекты депутатов по вопросу этих двух налогов (для крупных ТЦ и банков), ясно подчеркивает необходимость дальнейших дискуссий (...) и соответствующие законы Европы, наши законы (...). Я думаю, что тут точка еще не поставлена, дискуссии продолжатся в парламенте", – сказал 14 ноября в передаче на Žinių radijаs премьер.

По его словам, при введении новых налогов надо учитывать как ситуацию внутри страны, так и опыт других стран.

"Если мы говорим о налогах, можно вводить тот или иной, но если он не принесет реальной пользы и не даст дополнительных поступлений в бюджет, возникает вопрос, есть ли в нем смысл. Поэтому надо смотреть комплексно: то, что происходит внутри страны, речь идет о других налоговых инициативах. Литва не изолирована, мы видим другие страны, где бизнес работает, у него есть условия, это надо видеть", – сказал Сквернялис.

Напомним, что 13 ноября правительство Литвы одобрило проект закона о налоге для крупной торговли и налоге, которым будут облагаться банки и кредитные унии. Также было решено предложить парламенту организовать консультации в связи с тем, какие будут последствия этих налогов.